Ein vom ukrainischen Präsidialamt zur Verfügung gestelltes Foto zeigt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit dem Kommandeur Denys Prokopenko, einem der Verteidiger des Stahlwerks Asow. (AFP / HANDOUT)

Kreml-Sprecher Peskow warf Ankara laut der Staatsagentur Ria einen Verstoß gegen eine Abmachung für freigelassene Kriegsgefangene aus der Ukraine vor, die

der ukrainische Präsident Selenskyj von einem Türkei-Besuch zurück in ihr Heimatland gebracht hatte. Die Männer hätten nach Ansicht Moskaus bis zum Kriegsende in der Türkei bleiben müssen. Peskow zufolge wurde die russische Regierung nicht über die Abreise informiert. Zuvor war bekannt geworden, dass Selenskyj auf seinem Rückweg nach Kiew fünf Kommandeure in seiner Maschine mitfliegen ließ, die zur Garnison in der heute russisch besetzten Hafenstadt Mariupol gehörten.

Die Einheit hatte einer dreimonatigen Belagerung standgehalten und sich zuletzt in Bunkern und Tunnelsystemen des Asow-Stahlwerks verschanzt, bevor sie sich schließlich ergaben.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.