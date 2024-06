Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal: "Die Situation ist sehr ernst" (Archivbild). (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Bahmut Pavlo / Ukrinform / Abaca)

Ministerpräsident Schmyhal erklärte, der Netzbetreiber Ukrenergo sei aufgrund des Energiemangels zu Stromsperren gezwungen. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, wurde in Kiew am Nachmittag in mehreren Stadtbezirken der Strom außerplanmäßig abgeschaltet. Die zulässige Höchstverbrauchsmenge sei überschritten worden.

Nach ukrainischen Angaben sind durch die russischen Angriffe mehr als neun Gigawatt Kraftwerksleistung zerstört worden. Nach Angaben der dpa entspricht das einem Sechstel der ukrainischen Stromkapazitäten bis zum Jahr 2014.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.