Neues Gesetz

Staatschef Putin unterzeichnete nach Angaben des Kremls ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz. Die russische Regierung hatte zuvor dem Europarat, auf den die Anti-Folter-Konvention zurückgeht, eine "Diskriminierung" Russlands vorgeworfen.
Das "Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe" war 1987 verabschiedet worden. Es wurde bisher von 47 Staaten ratifiziert.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.