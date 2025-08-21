Debatte um Sicherheitsgarantien

Russlands Außenminister Lawrow (Archivbild) (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Shcherbak)

Das Prinzip kollektiver Sicherheitsgarantien sei weiter aktuell, sagte der russische Außenminister Lawrow in Moskau. Russland lehne aber Garantien ab, an denen es nicht beteiligt sei und die sich gegen Moskau richteten. Ausländische Truppen in der Ukraine seien absolut inakzeptabel, betonte Lawrow. Er hatte schon zuvor ein anderes Modell umrissen: Die fünf ständigen Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat, also Russland, USA, China, Frankreich und Großbritannien, sollten die Sicherheit der Ukraine garantieren.

Der ukrainische Präsident Selenskyj wiederum lehnt Sicherheitsgarantien durch China ab. Peking habe nicht dabei geholfen, den Krieg zu beenden und helfe Russland mit Drohnen.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.