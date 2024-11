Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui wird in Moskau von ihrem russischen Amtskollegen Lawrow empfangen. (Uncredited/Russian Foreign Ministry Press Service/AP/dpa)

Dabei lobte er insbesondere die Zusammenarbeit zwischen dem Militär und den Sicherheitsdiensten. Choe sprach sich dafür aus, die Beziehungen in allen Bereichen zu vertiefen. Zugleich versicherte sie Russland die weitere Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine. Die nordkoreanische Ministerin sagte, man habe keinen Zweifel am russischen Sieg.

Das Regime in Pjöngjang liefert Moskau nicht nur Waffen, sondern hat auch mehrere tausend Soldaten entsandt. Die USA gehen davon aus, dass sie bereits in den nächsten Tagen in Kämpfe gegen ukrainische Einheiten verwickelt werden.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.