Iran-Krieg

Russlands Öleinnahmen steigen. (AFP / HANDOUT)

Die Exporterlöse des Landes hätten sich im vergangenen Monat auf 19 Milliarden Dollar nahezu verdoppelt, teilte die Internationale Energieagentur in Paris mit. Im Februar vor Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran waren es noch 9,8 Milliarden Dollar ⁠gewesen.

Die Energieagentur rechnet allerdings in den nächsten Wochen wieder mit sinkenden Erlösen, weil durch ukrainische Angriffe Schäden an der Hafen- und Energieinfrastruktur entstanden seien. Die Ukraine hatte zuletzt ihre Attacken auf russische Häfen an der ‌Ostsee ‌und am Schwarzen Meer sowie Raffinerien verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.