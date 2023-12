Putin in Abu Dhabi (Andrei Gordeyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa)

In Riad will er mit Kronprinz bin Salman über die Erdöl-Politik sprechen. Beide Staaten haben eine zusätzliche Drosselung ihrer Fördermengen in Aussicht gestellt, um die Preise zu stabilisieren. Weitere Themen sind die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine.

Zuvor hatte Putin bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Beziehungen beider Staaten gewürdigt. Diese seien auf einem beispiellosen Höhepunkt, erklärte Putin bei einem Treffen mit Präsident bin Sajed in Abu Dhabi.

Trotz eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen muss Putin nicht mit einer Festnahme rechnen, da weder die Emirate noch Saudi-Arabien Vertragsparteien des Gerichtshofs sind.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.