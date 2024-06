Russlands Staatspräsident Wladimir Putin beim Medientreffen in Sankt Petersburg (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Alexander Demianchuk)

In den Handlungen der AfD sehe man keine Anzeichen von Neonazismus. Vertreter alternativer Standpunkte würden in Deutschland gleich zu Gegnern des Staates und Agenten des Kremls erklärt, meinte Putin. - In der Vergangenheit hatte etwa der russische Außenminister Lawrow den AfD-Co-Vorsitzenden Chrupalla in Moskau empfangen.

Das Medien-Treffen war die erste internationale Begegnung dieser Art seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Putin ist Gastgeber des 27. Sankt Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums. Bei dem jährlichen Treffen von Unternehmern aus aller Welt will sich Russland trotz der Sanktionen des Westens als ökonomisch starke Rohstoffmacht darstellen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.