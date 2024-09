In Teheran sollen hochrangige Politiker aus Russland und dem Iran zusammenkommen, das Foto zeigt Flaggen der beiden Länder. (picture alliance / Zoonar / Leonid Altman)

Laut den Angaben der Regierung in Moskau wird Mischustin auch den iranischen Vizepräsidenten Resa Aref treffen. Der russsische Regierungschef werde die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Kultur und humanitäre Hilfe erörtern. Der Westen beschuldigt den Iran, Drohnen und Raketen an die russische Armee für ihren Militäreinsatz in der Ukraine zu liefern. Teheran weist dies zurück.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.