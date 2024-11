Besuch in Pjöngjang

Der russische Verteidigungsminister Beloussow besucht Nordkorea. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Russian Defence Ministry)

Seine Gespräche in Pjöngjang dienten dazu, diese strategische Partnerschaft zu stärken, erklärte Beloussow laut der staatlichen russischen Agentur RIA Novosti. Der Verteidigungsminister hält sich derzeit in der nordkoreanischen Hauptstadt auf, wo er nach russischen Angaben von seinem Kollegen No Kwang Chol empfangen wurde. Beloussow werde sich auch mit nordkoreanischen Vertretern aus den Bereichen Militär und Militärpolitik treffen, hieß es in einer von den Agenturen zitierten Erklärung des Ministeriums.

Beide Länder hatten im Juni ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Darin sichern sie sich gegenseitig Hilfe für den Fall eines Angriffs zu. Nach Geheimdiensterkenntnissen aus den USA und Südkorea unterstützen mehr als 10.000 nordkoreanische Soldaten die russischen Truppen im Angriffskrieg gegen die Ukraine.

