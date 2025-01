NATO-Generalsekretär Rutte in Davos (IMAGO / Belga / IMAGO / JASPER JACOBS)

NATO-Generalsekretär Rutte erneuerte seine Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben der Mitgliedsstaaten. Man befinde sich in einem Krisenmodus, sagte Rutte. Der ukrainische Präsident Selenskyj appellierte im russischen Angriffskrieg gegen sein Land an US-Präsident Trump, sich so zu positionieren, dass die Beendigung des Krieges ein Sieg für Trump sei und nicht für Putin.

