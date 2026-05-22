NATO-Treffen

NATO-Generalsekretär Mark Rutte (picture alliance/AP Photo/Virginia Mayo)

Er begrüße dies, sagte er im schwedischen Helsingborg. Zugleich verwies Rutte darauf, dass die Militärbefehlshaber des Militärbündnisses derzeit die Einzelheiten ausarbeiteten. Die Ankündigung des amerikanischen Präsidenten fällt in eine Zeit wachsender Besorgnis über die Verlässlichkeit der USA als NATO-Partner etwa durch kurzfristige Kurswechsel und teils widersprüchliche Äußerungen. Unklar ist, ob es sich bei der Entsendung nach Polen um eine Verlegung von in Deutschland stationierten Soldaten handelt. Trump hatte den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet, was auch als Reaktion auf eine kurz zuvor von Bundeskanzler Merz geäußerte Kritik am Iran-Krieg gewertet worden war.

In Helsingborg tagen heute die Außenminister der NATO-Staaten. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie die Ukraine im Angriffskrieg Russlands weiter unterstützt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.