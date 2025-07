"Meilenstein"

Rutte lobt Anstieg der Ausgaben für Verteidigung und bescheinigt Merz eine Führungsrolle

NATO-Generalsekretär Rutte sieht in der Entscheidung der Militärallianz, die Verteidigungsausgaben bis spätestens 2035 auf fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu heben, einen Quantensprung. Rutte sagte in Berlin nach einer Unterredung mit Bundeskanzler Merz, dieser habe von Anfang an eine Führungsrolle übernommen. Der Kanzler selbst kündigte eine starke Rolle der Bundeswehr in der Allianz an.