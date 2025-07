"Meilenstein"

Nato-Generalsekretär Rutte hat Bundeskanzler Merz in Berlin getroffen. (dpa / Niklas Treppner)

Rutte sagte in Berlin nach einer Unterredung mit Bundeskanzler Merz, dieser habe von Anfang an eine Führungsrolle übernommen. Die Debatte über eine faire Lastenteilung innerhalb des Bündnisses sei nun beendet. Merz und Rutte nehmen am Abend in Berlin an einem Festakt zum deutschen NATO-Beitritt vor 70 Jahren teil.

Der Bundeskanzler sagte, es liege viel Arbeit vor der Allianz, denn nun gehe es um die Umsetzung der neuen Ziele und darum, die nötigen Beschaffungen gemeinsam zu organisieren. Merz äußerte sich auch zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In der vergangenen Nacht habe Russland praktisch nur zivile Ziele angriffen. Das sei, Zitat, "Terrorismus gegen die Zivilbevölkerung".

