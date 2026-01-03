Energiepreise

Markus Krebber, Vorstandsvorsitzender der RWE AG (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Der Vorstandsvorsitzende Krebber sagte der "Rheinischen Post", er gehe für dieses Jahr von stabilen Großhandelspreisen aus. Da der Staat die Netzentgelte

bezuschusse, werde es für viele Stromkunden unterm Strich günstiger werden. Darüber hinaus hält der RWE-Chef hierzulande auch die Gasversorgung in diesem Winter im Grundsatz für gesichert und stimmte damit der Haltung der Bundesnetzagentur zu. Bei normaler Kälte habe Deutschland kein Problem, auch da die Lieferwege stabil seien. Doch sei das Energiesystem auf Kante genäht, was riskant sei.

In diesem Zusammenhang betonte Krebber die Bedeutung eines weiteren Ausbaus von Flüssiggas-Terminals. Diese sei notwendig, wenn man auch sehr kalte Winter überstehen wolle oder Lieferausfälle drohten.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.