Der Schauspieler Ryan O'Neal ist gestorben. Hier ein undatiertes Archivbild. (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / John Barrett)

Das gab sein Sohn bekannt. O'Neal wurde 82 Jahre alt. Der Schauspieler feierte seine größten Erfolge in den 1970er Jahren, als er in Filmen wie "Love Story", "Is' was, Doc?", "Paper Moon" und "Barry Lyndon" zu sehen war.

