Er sagte der britischen Zeitung "Telegraph", Reisende sollten am Flughafen höchstens zwei alkoholische Getränke kaufen können. Zur Begründung sagte er, die Fälle von Gewalt hätten in diesem Sommer stark zugenommen; es komme fast wöchentlich zu Angriffen. Zugleich sei es nicht so einfach, betrunkene Personen zu identifizieren. Zu Fehlverhalten komme es meist erst, wenn das Flugzeug abhebe.

Vor allem auf Flügen von Großbritannien zu bekannten Party-Zielen wie Ibiza oder einigen griechischen Inseln gebe es immer wieder Zwischenfälle.

