Luftverkehr

Ein Ryanair-Flugzeug am BER (dpa-Zentralbild)

Das Unternehmen teilte mit, es ziehe seine sieben dort stationierten Passagierjets ab. Die Basis werde zum 24. Oktober geschlossen. Berlin werde zwar weiterhin angeflogen, jedoch mit außerhalb Deutschlands stationierten Flugzeugen. Das Verkehrsaufkommen von Ryanair am BER reduziert sich damit den Angaben zufolge im nächsten Jahr von 4,5 auf etwa 2,2 Millionen Passagiere. Die Airline begründete die Entscheidung mit einer Ankündigung des Flughafens, die Gebühren für die kommenden drei Jahre um zehn Prozent zu erhöhen. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg wies das zurück. Ein Sprecher sagte, eine derartige Erhöhung sei nicht vorgesehen. Er verwies auf laufende Gespräche mit Ryanair.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.