Flugverkehr

Ryanair verkleinert sein Angebot in Deutschland. (IMAGO | NurPhoto)

Konzernchef Wilson teilte mit, die Flughäfen Dortmund, Dresden und Leipzig würden dann gar nicht mehr angesteuert. Das Angebot in Hamburg werde um 60 Prozent verkleinert. Dass auch am Hauptstadtflughafen in Berlin 20 Prozent der Flüge wegfallen, war bereits bekannt. Insgesamt sollen in Deutschland 22 Strecken und 1,8 Millionen Sitzplätze gestrichen werden, das entspricht den Angaben zufolge etwa zwölf Prozent. Ryanair begründet die Streichungen mit steigenden Steuern und hohen Gebühren und fordert ganz konkret, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.