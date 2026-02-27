Wintersport

Ski-Weltcup der Nordischen Kombinierer am Kulm in Bad Mitterndorf - Johannes Rydzek während des Skifliegens (Erwin Scheriau / APA / dpa / Erwin Scheriau)

Der Sieg ging an den Finnen Ilkka Herola - vor dem Österreicher Johannes Lamparter.

Beim Sprung von der Schanze flog Rydzek 212,5 Meter. Den weitesten Flug absolvierte Lamparter mit 236,5 Metern.

Werbung für den Sport

Der Nordischen Kombination droht das Olympia-Aus. Mit neuen Wegen will der Verband die Sportart, die seit 1924 im olympischen Programm ist, attraktiver machen und das IOC umstimmen. DSV-Sportdirektor Hüttel sprach von einer "Mission Klassenerhalt".

Im Mai kommen das Programmkomitee und das Executive Board des IOC zusammen. Nach den Beratungen werden die Sportarten vorgeschlagen, die bei den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen dabei sein sollen. Die Entscheidung soll dann im Juni verkündet werden.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.