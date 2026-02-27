Wintersport
Rydzek bei Skiflug-Premiere der Nordischen Kombination auf dem Podium

Die Nordischen Kombinierer haben erstmals einen Weltcup auf einer Skiflugschanze ausgetragen. Der Deutsche Johannes Rydzek sicherte sich im abschließenden Langlauf in Kulm in Bad Mitterndorf den dritten Platz.

    Ein Mann beim Skisprung. Er trägt einen roten Helm und einen blauen Skianzug. Er ist von der Seite fotografiert. Der Hintergrund ist verwischt.
    Ski-Weltcup der Nordischen Kombinierer am Kulm in Bad Mitterndorf - Johannes Rydzek während des Skifliegens (Erwin Scheriau / APA / dpa / Erwin Scheriau)
    Der Sieg ging an den Finnen Ilkka Herola - vor dem Österreicher Johannes Lamparter.
    Beim Sprung von der Schanze flog Rydzek 212,5 Meter. Den weitesten Flug absolvierte Lamparter mit 236,5 Metern.

    Werbung für den Sport

    Der Nordischen Kombination droht das Olympia-Aus. Mit neuen Wegen will der Verband die Sportart, die seit 1924 im olympischen Programm ist, attraktiver machen und das IOC umstimmen. DSV-Sportdirektor Hüttel sprach von einer "Mission Klassenerhalt".
    Im Mai kommen das Programmkomitee und das Executive Board des IOC zusammen. Nach den Beratungen werden die Sportarten vorgeschlagen, die bei den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen dabei sein sollen. Die Entscheidung soll dann im Juni verkündet werden.
