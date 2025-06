Schwere Gewitter in Ostdeutschland (Jens Dudziak/dpa)

In Potsdam wurde ein Mensch von einer herabstürzenden Baumkrone getroffen und lebensgefährlich verletzt. In Sachsen-Anhalt blockierten umgestürzte Bäume unter anderem eine Bundesstraße. Auch in Thüringen rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen aus. In der Kleinstadt Dingelstädt gab es nach Angaben der Leitstelle eine Windhose. Meldungen über größere Schäden liegen bisher nicht vor.

In Berlin wurde der S-Bahn-Verkehr aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt es zu Ausfällen und Verspätungen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.