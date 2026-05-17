Tischtennis

Fan verlor seine Einzelduelle mit den französischen Stars Alexis Lebrun und Felix Lebrun. Zum entscheidenden Spieler für Saarbrücken wurde stattdessen der Schwede Truls Möregardh. Der Olympia-Silber-Gewinner von 2024 gewann seine Duelle mit den Lebrun-Brüdern jeweils deutlich. Auch der Slowene Darko Jargic holt einen Sieg. Nationalspieler Patrick Franziska kam im Finale nicht zum Einsatz.
Für Fan Zhendong war es der letzte Auftritt für Saarbrücken. Der 29-Jährige wechselt zu Ligakonkurrent Borussia Düsseldorf.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.