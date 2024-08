Nach angeblichem Hitlergruß

Gegen den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner wird ermittelt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Sellner war gestern Abend in der Landeshauptstadt Saarbrücken zu Gast, um ein selbstverfasstes Buch vorzustellen. Gegen die private Veranstaltung war eine Demonstration angemeldet. Sellner sei bei einer Gegenkundgebung aufgetreten, so die Polizei. Dieser Auftritt sei von mehreren Personen gefilmt und fotografiert worden, hieß es. In den Aufnahmen soll zu sehen sein, wie Sellner den Hitlergruß zeigt.

Sellner gehört der rechtsextremen Identitären Bewegung im deutschsprachigen Raum an. Beim Potsdamer Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern und Rechtsextremen im November hatte er eine Rede gehalten. Bei dem Treffen soll die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland besprochen worden sein.

