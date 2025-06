Landtagsbeschluss

Im Saarland dürfen ab dem nächsten Jahr in Grund- und Förderschulen keine Handys mehr benutzt werden (Archivbild). (imago / Christian Ohde / Christian Ohde)

In dem Gesetzentwurf heißt es, mit dem Verbot solle eine missbräuchliche Nutzung digitaler Angebote verhindert werden. Die Risiken seien bei Grundschülern besonders hoch. Bildungsministerin Streichert-Clivot, SPD, sprach sich zugleich gegen ein Handy-Verbot an allen Schulen aus. So sollten etwa die weiterführenden Schulen jeweils selbst Regelungen zur Nutzung treffen.

Der Gebrauch von Mobiltelefonen an Schulen ist in Deutschland unterschiedlich geregelt, weil die Zuständigkeit für die Bildung weitgehend bei den Ländern liegt. In Hessen etwa sind Handys ab dem kommenden Schuljahr grundsätzlich verboten, in Bremen bis zur Oberstufe.

