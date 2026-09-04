Kritische Infrastruktur

Nächtliche Ermittlungen der Polizei an dem Umspannwerk in Dormagen ( dpa / Alexander Franz )

In Dormagen hatte ein Spaziergänger gestern Abend an dem Umspannwerk einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Nach Polizeiangaben handelt es sich vermutlich um eine Abschussvorrichtung. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wurden zudem selbstgebaute Raketen mit Zeitschaltuhren entdeckt. Zu einem Sabotageakt kam es laut der Polizei aber nicht.

Nach Angaben der Ermittler war in der Nacht ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Der Verfasser will demnach mit seiner Aktion gegen die fossile Energieindustrie vorgehen. Nach dem Mann werde gefahndet, teilte die Polizei mit. Es würden auch weitere mögliche Anschlagsziele genannt. Deshalb werde nun auch an weiteren Umspannwerken nach Abschussvorrichtungen oder anderen verdächtigen Gegenständen gesucht.

Unklare Lage im Landkreis Oldenburg

Im niedersächsischen Landkreis Oldenburg läuft ein Polizeieinsatz an einem Umspannwerk. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, untersuchen die Beamten seit vergangener Nacht das Gelände in Ganderkesee. Auch am Vormittag waren demnach weiterhin Polizisten und Polizistinnen vor Ort. Wonach genau gesucht wurde, blieb zunächst unklar. Die Polizei sprach lediglich von "verdächtigen Umständen". Zudem prüft die Polizei ein weiteres Umspannwerk in Weisweiler bei Aachen. Einsatzkräfte gingen dort Hinweisen nach, sagte ein Sprecher der Polizei in Köln am Freitag.

Mehrere Sabotageakte in Folge

Vor zwei Tagen war es bereits in Bergheim westlich von Köln zu einem Anschlag auf ein Umspannwerk gekommen. Mehrere Blöcke zweier nahgelegener Kohlekraftwerke mussten heruntergefahren werden. Einen ähnlichen Angriff hatte es zuvor bei Jänschwalde in Brandenburg gegeben. Auch hierzu ging gestern Abend bei der TAZ ein Bekennerbrief eines angeblichen Klimaaktivisten ein, wobei die Authentizität des Schreibens unklar ist. Ermittler gehen in beiden Fällen von verfassungsfeindlicher Sabotage aus.

Brandenburg will neues Sicherheitszentrum einrichten

Als Reaktion auf die Sabotage nahe dem Kraftwerk Jänschwalde kündigte das brandenburgische Innenministerium ein neues Sicherheitszentrum im Land zum Schutz von kritischer Infrastruktur an. Die Angriffe auf das Stromnetz in Jänschwalde sowie in Bergheim zeigten, wie bedroht die kritische Infrastruktur in Deutschland sei und dass sie dringend geschützt werden müsse. "Die Anzeichen verdichten sich, dass beide Attacken Teil eines koordinierten Angriffs auf unsere Energieversorgung sind", sagte Brandenburgs Innenminister Redmann (CDU).

Unter kritischer Infrastruktur versteht man all jene Bereiche, deren Beeinträchtigung oder Ausfall zu Versorgungsengpässen, Störungen der öffentlichen Sicherheit und weiteren dramatischen Folgen führen kann. Dazu gehören beispielsweise Energie, Informationstechnik, Transport, Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung sowie Medien. In einem Umspannwerk wird die Spannung des Stroms gesenkt, so dass er in ein regionales Verteilnetz eingespeist werden kann.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.