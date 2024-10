EU-Parlament

Sacharow-Preis geht an Venezuelas Oppositionsführer María Corina Machado und Edmundo González Urrutia

Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht in diesem Jahr an die beiden bekanntesten Gesichter der Opposition in Venezuela. Ausgezeichnet werden die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado und Präsidentschaftskandidat Edmundo González Urrutia für ihren Kampf für Freiheit und Demokratie.