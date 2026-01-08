Medienberichte

Sven Schulze (links) und Reiner Haseloff (picture alliance / Geisler-Fotopress / Agentur Wehnert / M. Gränzdörfer)

Den Berichten zufolge strebt Schulze an, sich noch im Januar im Parlament zur Wahl zu stellen. Schulze sagte dem MDR, er könne die Berichte nicht bestätigen und werde sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.

Die Landes-CDU hatte Schulze im November zum Spitzenkandidaten gewählt. Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident und regiert mit einer Koalition aus CDU, SPD und FDP. Schulze ist Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef.

In Umfragen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hatte die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Siegmund zuletzt nahe der 40-Prozent-Marke gelegen - und damit damit deutlich vor der CDU.

