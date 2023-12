Streit um Deutschlandticket

Sachsen-Anhalt versucht den Streit um das Deutschlandticket zu entschärfen. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Wie das Infrastrukturministerium in Magdeburg mitteilte, stehen für Januar zusätzlich zehn Millionen Euro bereit. Die Gelder seien seit längerem eingeplant gewesen und hätten nichts mit der Entscheidung in Stendal zu tun, hieß es.

Der Stendaler Kreistag hatte in der vergangenen Woche einen Beschluss zur Anerkennung des Deutschlandtickets nicht genehmigt. Damit gilt das Ticket in den Bussen dort ab Januar nicht mehr. Der Landkreis rechnet für die ersten vier Monate des nächsten Jahres mit zusätzlichen Kosten von 40.000 Euro. Züge sind von der Entscheidung nicht betroffen. In der kommenden Woche soll es in Stendal eine Sondersitzung des Kreistags geben.

