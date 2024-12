Nach Weihnachtsmarkt-Anschlag

Sachsen-Anhalt will bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden

Angesichts des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff für eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden einsetzen. Der CDU-Politiker kündigte in seiner Neujahrsansprache eine entsprechende Initiative im Bundesrat an.