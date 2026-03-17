Gestiegene Spritpreise

Lydia Hüskens (Archivbild) (picture alliance/dpa/Heiko Rebsch)

Dies würde Autofahrer spürbar entlasten und Mitnahmeeffekte auf der Seite der Mineralölkonzerne verhindern, sagte die FDP-Politikerin in Magdeburg. Die Maßnahmen der Bundesregierung bezeichnete sie als nicht erfolgversprechend. Die Bundesregierung plant unter anderem, dass Tankstellenbetreiber nur noch einmal am Tag die Benzinpreise anheben dürfen

SPD-Fraktionschef Miersch erklärte, die geplanten Instrumente seien nur der Anfang. Eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne etwa gehöre auch auf die Tagesordnung. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Bilger, schloss weitere Maßnahmen ebenfalls nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.