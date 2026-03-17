Gestiegene Spritpreise
Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Hüskens kritisiert Maßnahmen der Bundesregierung

Angesichts der deutlich gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs hat Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Hüskens eine befristete Erhöhung der Pendlerpauschale gefordert.

    Lydia Hüskens (FDP), Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt spricht als Gast auf dem 61. Landesparteitag der FDP Sachsen.
    Lydia Hüskens (Archivbild) (picture alliance/dpa/Heiko Rebsch)
    Dies würde Autofahrer spürbar entlasten und Mitnahmeeffekte auf der Seite der Mineralölkonzerne verhindern, sagte die FDP-Politikerin in Magdeburg. Die Maßnahmen der Bundesregierung bezeichnete sie als nicht erfolgversprechend. Die Bundesregierung plant unter anderem, dass Tankstellenbetreiber nur noch einmal am Tag die Benzinpreise anheben dürfen.
    SPD-Fraktionschef Miersch erklärte, die geplanten Instrumente seien nur der Anfang. Eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne etwa gehöre auch auf die Tagesordnung. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Bilger, schloss weitere Maßnahmen ebenfalls nicht aus.
    Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.