Unsichere Regierungsbildung

Sven Schulze (CDU) (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Der geschäftsführende Regierungschef Schulze begründete dies in einem Schreiben an den MPK-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, ⁠Schnieder, mit der unsicheren Regierungsbildung in Magdeburg. Dies wurde dem Deutschlandfunk bestätigt. Die AfD ‌ist im Parlament stärkste Kraft, braucht aber einen Partner für eine Mehrheit. CDU, SPD, Grüne und Linke lehnen eine Kooperation mit der in dem Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei ab. Das BSW wirbt weiterhin für die Wahl eines überparteilichen Ministerpräsidenten. Nach der SPD zeigten sich auch die Grünen offen für den Vorschlag. Regierungschef Schulze von der CDU bleibt bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten zunächst im Amt. Am Nachmittag wählte ihn die CDU-Fraktion zu ihrem neuen Vorsitzenden.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.