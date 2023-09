Als Aufnäher wurde die Grafik zum Symbol der DDR-Friedensbewegung. (dpa)

Der CDU-Politiker sprach bei einem Friedensfest in Wittenberg von einem der bedeutsamsten Symbole für alles, was nach 1983 in der DDR geschehen sei.

Auf Initiative des Pfarrers Friedrich Schorlemmer hatte der Kunstschmied Stefan Nau am 24. September ein Schwert zur Schneide eines Pflugs für die Landwirtschaft umgeschmiedet. Mit dem symbolischen Akt sollte der Wunsch nach Frieden zum Ausdruck gebracht werden. 600 Zuschauer hatten sich versammelt. "Schwerter zu Pflugscharen" wurde später zu einem Slogan der DDR-Friedensbewegung.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.