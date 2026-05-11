Grundsicherung
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze (CDU) fordert "mehr Druck auf Leistungsbezieher"

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze fordert einen stärkeren Druck auf Grundsicherungs-Empfänger.

    Sven Schulze steht in einem großen Raum, im Hintergrund ist das Wappen des Bundeslandes Sachsen-Anhalt zu sehen.
    Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)
    Es gebe zu viele Fälle, in denen Leistungen bezogen würden, ohne dass eine Gegenleistung eingefordert werde, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Das sei unfair etwa gegenüber denen, die trotz schwieriger Umstände einer Tätigkeit nachgingen und die Sozialleistung finanzierten. So müsse man gemeinnützige Arbeit anbieten und die Leistungsempfänger auch stärker dazu drängen.
    In Sachsen-Anhalt finden im September Landtagswahlen statt. Schulzes CDU liegt in Umfragen derzeit deutlich hinter der AfD.
    Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.