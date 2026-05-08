Sven Schulze, CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die Menschen müssten wissen, dass es um die Zukunft von Sachsen-Anhalt gehe, betonte Schulze. Ähnlich äußerte sich SPD-Spitzenkandidat Willingmann. AfD-Spitzenkandidat Siegmund sieht sich im Kurs bestätigt. Die Bürger wollten den politischen Wandel.

Laut Infratest dimap erreichte die Zustimmung für die AfD den Rekordwert von 41 Prozent; zwei Prozentpunkte mehr als bei der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinsitut im September. Die CDU kommt als zweitstärkste Kraft auf 26 Prozent. Der AfD trauen demnach 31 Prozent der Befragten am ehesten zu, die wichtigsten Probleme des Bundeslands zu lösen, ebenfalls zwei Prozentpunkte mehr. Besonders wichtig sei ihnen der Komplex Einwanderung, Flüchtlinge, Asylpolitik und Integration.

Derzeit regieren CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt. - Infratest dimap hatte rund 1.200 Wahlberechtigte für die Magdeburger Volksstimme, die Mitteldeutsche Zeitung und den MDR befragt. Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. So erschweren etwa nachlassende Parteibindungen und kurzfristige Wahlentscheidungen die Datengewichtung.

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Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.