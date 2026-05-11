Grundsicherung

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Es gebe zu viele Fälle, in denen Leistungen bezogen würden, ohne dass eine Gegenleistung eingefordert werde, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Das sei unfair etwa gegenüber denen, die trotz schwieriger Umstände einer Tätigkeit nachgingen und die Sozialleistung finanzierten. So müsse man gemeinnützige Arbeit anbieten und die Leistungsempfänger auch stärker dazu drängen. In Sachsen-Anhalt finden im September Landtagswahlen statt. Schulzes CDU liegt in Umfragen derzeit deutlich hinter der AfD.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.