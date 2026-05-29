Wüst statt Merz?

Sven Schulze (Archivbild) (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Der CDU-Politiker sagte dem MDR, er sitze auch in den Gremien. Die Berichte seien Unsinn. Schulze räumte ein, dass es Kritik an der Bundesregierung gebe, etwa beim Thema Rente oder wegen der 1.000-Euro-Prämie, die im Bundesrat abgelehnt worden war. Das bedeute aber nicht, dass man den Kanzler in seiner Person in Frage stelle oder dass jemand vorhabe, ihn zu stürzen.

In den vergangenen Tagen war spekuliert worden, dass Kanzler Merz durch einen anderen Unions-Politiker ersetzt werden könnte . Ausgelöst wurde dies unter anderem durch einen Artikel des Magazins "Stern". Im Gespräch war demnach Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst. Aus dem Umfeld des Kanzlers wurden entsprechende Spekulationen bereits zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.