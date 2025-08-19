TU Chemnitz

Junge Menschen sollen dort für ein Studium oder weiterführende akademische Programme an einer der Hochschulen im Freistaat gewonnen werden, wie die Landesregierung in Dresden mitteilte. Das Büro in der Hauptstadt Santiago steht unter der Federführung der Technischen Universität Chemnitz. Ähnliche Einrichtungen gibt es bereits in Taiwan, Usbekistan, Vietnam, der Mongolei und Indien. Neben der Hoffnung auf qualifizierte Arbeitskräfte verbindet Sachsen mit solchen Büro auch die Unterstützung eines wissenschaftlichen Austauschs.
