Die Durchschnittswerte liegen nach Daten des Statistischen Bundesamts in Sachsen und Brandenburg höher als in Schleswig-Holstein oder im Saarland. Allerdings werden im Osten mehr Arbeitsstunden geleistet. De facto verdienten etwa die Sachsen somit durchschnittlich 2.925 Euro im Monat - 35 Euro mehr als die Schleswig-Holsteiner. Generell bleibt der Unterschied aber weiterbestehen. So liegt das durchschnittliche Monatseinkommen bei allen Beschäftigungsverhältnissen im früheren Bundesgebiet rund 300 Euro über dem der ehemaligen DDR.

