Hochwasser

Auch in Dresden wird ein Pegelstand über sechs Meter erwartet. (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

An der Messstelle Schöna in der Sächsischen Schweiz lag der Wasserstand laut dem Landeshochwasserzentrum in der Früh bei rund 6,5 Metern. Dadurch wurde die Alarmstufe 3 ausgelöst. Bebaute Flächen, Landstraßen und Schienen können überschwemmt werden. Auch in anderen Orten ist im Laufe des Tages eine Erhöhung auf Alarmstufe 3 wahrscheinlich, darunter in Dresden. Auch in Brandenburg sind bereits mehrere Flüsse über die Ufer getreten. In den kommenden Tagen wird mit leichter Entspannung gerechnet.

In den Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa gibt es trotz teilweise nachlassender Regenfälle keine Entwarnung. Im Grenzgebiet zwischen Tschechien und Polen sowie in Teilen Rumäniens und der Slowakei stehen immer noch weite Landstriche unter Wasser. Insgesamt kamen in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien mindestens 21 Menschen ums Leben.

