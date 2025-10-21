Bei guter Führung konnten Strafgefangene von der Weihnachtsamnestie profitieren. (picture alliance / dpa)

Justizministerin Geiert von der CDU teilte mit, der Brauch sei mit dem Prinzip der Gleichbehandlung aller Gefangenen nur schwer vereinbar. Die Dauer einer Haftstrafe dürfe keine Frage des Kalenders sein. Zudem entlaste man durch die Abschaffung die Sicherheitsbehörden, weil aufwendige Prüfverfahren wegfielen.

Im Zuge sogenannter "Weihnachtsamnestien" kommen in mehreren Bundesländern bestimmte Häftlinge vorzeitig aus dem Gefängnis frei, deren Entlassungstermin in die Weihnachtszeit fällt. Im vergangenen Jahr waren es bundesweit mehr als 800.

