Bildungsministerkonferenz

Die Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Kultusministerin Stolz von den Freien Wählern, sagte, eine überwältigende Mehrheit der Länder sehe keinen Anlass für eine Änderung. Die Verbeamtung sei für die Länder ein zentraler Faktor für Qualität, Stabilität und Attraktivität des Lehrberufs.
Sachsens Kultusminister Clemens hatte für ein Ende der Lehrerverbeamtung geworben. Der CDU-Politiker begründete dies mit finanziellen Herausforderungen, weil für Pensionen hohe Rückstellungen nötig seien.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.