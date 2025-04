Bildungskooperation

In Kairo kann man nun an der Saxony Egypt University studieren. (picture alliance / FotoMedienService / Ulrich Zillmann)

Ministerpräsident Kretschmer, der mit einer sächsischen Delegation vor Ort sein wird, sagte, die Beziehungen zwischen Sachsen und Ägypten seien von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Sachsens und den wissenschaftlichen Austausch. An der Eröffnungsfeier nehmen darüber hinaus Ägyptens Bildungsminister Latif sowie Arbeitsminister Gibran teil.

Ähnlich einer dualen Hochschule wird an der neuen Einrichtung in Kairo nach deutschen Lehrplänen und mit deutschen Fachleuten unterrichtet. Die Ausbildung erfolge sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, hieß es. An der Hochschule werden zunächst die Studienrichtungen Fahrzeugtechnik, Lagerwirtschaft und Logistik, Altenpflege, Computersicherheit, allgemeine Gesundheit und Sportmanagement angeboten. Ägypten ist im Bereich der Fachkräftegewinnung eines der Schwerpunkt-Länder des Freistaats.

