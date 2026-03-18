Nach Ablehnung durch Weimer

Der Neubau sei notwendig, um das kulturelle Erbe Deutschlands auch künftig verlässlich zu sichern, heißt es in einer Pressemitteilung. Kulturministerin Klepsch, CDU, betonte, die Digitalisierung und das gedruckte Buch dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Beides werde gebraucht.
Kulturstaatsminister Weimer hatte den Erweiterungsbau mit der Begründung abgelehnt, die Sammlung gedruckter Werke sei nicht mehr zeitgemäß. Die Nationalbibliothek solle stärker auf digitale Inhalte setzen. In die seit 2018 laufende Planung des Neubauprojektes sind bereits rund sieben Millionen Euro geflossen.
Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.