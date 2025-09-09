Er könne daher die Wut der Opferfamilien über die Aufnahme in das Programm sehr gut verstehen.
Schuster betonte, viele Fragen seien auch 25 Jahre nach dem ersten Mord des NSU nicht geklärt. So sei das komplette Systemversagen der Sicherheitsbehörden noch immer nicht ausreichend erforscht. Dennoch habe man aus den Vorfällen gelernt. Hier sei kein Stein auf dem anderen geblieben. In Sachsen sei etwa das Landesamt für Verfassungsschutz reformiert worden. Auch befassten sich inzwischen deutlich mehr Polizisten und Fachleute mit Rechtsextremismus und -terrorismus.
Der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund hatte zwischen 2000 und 2007 zehn Morde, zwei Bombenanschläge und mehrere Überfälle verübt. Beate Zschäpe wurde 2018 als Mittäterin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
