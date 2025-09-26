Der CDU-Politiker sagte dem Deutschlandfunk, man versuche, den Schulen so gut es gehe den Rücken zu stärken. Auch die Vorsitzende des Landesschülerrats Sachsen, Kirchhoff, warnte, rechtsextreme Vorfälle seien an sächsischen Schulen sehr, sehr normalisiert. Vielen mache es Angst, im Schulalltag immer wieder Hakenkreuz und Hitlergruß zu sehen. Rechtes Gedankengut werde in Diskussionen offen als Meinung vertreten. Das nehme spürbar zu, führte Kirchhoff aus. Auch Lehrkräfte seien verunsichert, hieß es von Gewerkschaftsseite. Einige stünden allerdings selbst am rechten Rand.
Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.