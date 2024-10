Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Der CDU-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, Deutschland habe in den vergangenen zehn Jahren so viele Menschen aufgenommen, dass die Grenze der Integrationsfähigkeit erreicht oder sogar überschritten sei. In den kommenden Jahren müsse über deutlich niedrigere Zahlen gesprochen werden. Die Bundesrepublik werde immer Menschen Schutz geben. Es müsse aber berücksichtigt werden, was das Land leisten könne.

Kretschmer ist derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, die bis Freitag in Leipzig tagt . Ein weiteres Thema des Treffens neben der Migrationspolitik ist die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.