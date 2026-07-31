Regierungspläne

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (Archivbild) (picture alliance / imageBroker / Sylvio Dittrich)

Der CDU-Politiker drohte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland mit einem Scheitern im Bundesrat. Ohne Veränderungen würde man der Rente- und Pflegereform in der Länderkammer nicht zustimmen. Kretschmer und andere ostdeutsche Ministerpräsidenten sprachen sich vor allem gegen eine Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren aus. Sie verwiesen darauf, dass Menschen im Osten andere Erwerbsbiografien hätten und von den Reformplänen besonders betroffen seien. Unterstützt werden die Ministerpräsidenten auch von der CDA, dem Sozialflügel der CDU.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche, ebenfalls CDU, lehnt die Beibehaltung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren ab. Sie fordert stattdessen eine längere Lebensarbeitszeit.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.