Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan müssten möglich sein, sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Das hätte Signalwirkung ins Ausland und für die Bevölkerung, meint Kretschmer. Er äußerte sich zugleich alarmiert von der - so wörtlich - aufgeheizten Stimmung in Sachsen. Gut drei Wochen vor der Landtagswahl gebe es viel mehr Menschen, die sich von der Demokratie verabschiedet hätten oder an ihr zweifelten als noch bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren.

In Sachsen wird - ebenso wie in Thüringen - am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Bisher regiert die CDU im Freistaat Sachsen zusammen mit SPD und Grünen. Kretschmer will künftig möglichst ohne die Grüne weiterregieren. Eine Koalition oder Zusammenarbeit mit der AfD schloss er aus.

