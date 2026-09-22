Nach Landtagswahlen

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen (Katharina Kausche / dpa)

Es könne wenig bleiben wie es sei, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Man müsse über Inhalte sprechen. Als Beispiel nannte er etwa die Bürokratie. Zudem verteuere eine falsche Klimaschutzpolitik Energie und das Bauen. Kretschmer betonte, die Bundesregierung habe es bisher nicht geschafft, die Voraussetzungen für ein Wirtschaftswachstum zu schaffen.

Bundeskanzler Merz will heute mit der Bundestagsfraktion der Union über Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen beraten. Führende CDU-Politiker hatten Merz gestern ihre Unterstützung zugesagt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst bekräftigte, dass er Personaldebatten nicht für zielführend halte. Man brauche eine stabile Bundesregierung, sagte Wüst bei einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" in Düsseldorf.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.