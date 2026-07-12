Sachsen Ministerpräsident Kretschmer (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es handle sich um erste Schritte in die richtige Richtung, sagte der CDU-Politiker der "Welt". Man sei aber noch sehr weit weg von einem Maßnahmenpaket, das wirklich einen Aufschwung bringe.

Am Freitag hatte die Koalition das Spargesetz für die gesetzlichen Krankenkassen und das Gebäudemodernisierungsgesetz durch Bundestag und Bundesrat gebracht. Außerdem will die Bundesregierung die Empfehlungen der Rentenkommission komplett umsetzen und kleine und mittlere Einkommen steuerlich entlasten.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.